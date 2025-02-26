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26 лютого 2025, 05:45

На Львівщині судитимуть зловмисника, який застрелив подружжя бізнесменів

26 лютого 2025, 05:45
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фото: поліція
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В одному з селищ у Шептицькому районі чоловік застрелив з мисливської рушниці подружжя, забрав гаманець з грошима та втік на їх автівці

Про це повідомляє пресслужба поліції, інформує RegioNews.

Наразі фігурант, 36-річний мешканець району, перебуває під вартою. Його судитимуть за кількома статтями Кримінального кодексу України: умисне вбивство двох осіб, крадіжка, розбій, незаконне заволодіння авто.

Обвинувальні акти скеровані до суду.

Максимальне покарання, що загрожує обвинуваченому – довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, ввечері 3 жовтня минулого року зловмисник застрелив з мисливської рушниці 48-річну жінку в будинку, а потім її 51-річного чоловіка на подвір’ї, коли той повернувся додому. Після цього забрав гаманець із 30 тисячами гривень у різних валютах і втік на авто жертви. Правоохоронці розшукали та затримали його. Встановлено, що рушницю він викрав за кілька днів до цього в іншого мешканця селища.

Вбиті були власниками місцевих озер.

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