Во Львове суд продолжил арест подозреваемого в убийстве Фарион

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В среду, 26 февраля в Шевченковский районный суд Львова продлил меру пресечения Вячеславу Зинченко, подозреваемому в убийстве политического и общественного деятеля Ирины Фарион

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Новости. Live".

Зинченко будут содержать под стражей без права на залог по меньшей мере до 24 апреля.

"Подозреваемому по делу об убийстве Фарион Вячеславу Зинченко продлили меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог до 24 апреля", - говорится в сообщении.

Суд объявил перерыв до 10 марта. Если вину Зинченко докажут, то ему грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что во Львове продолжат рассмотрение дела об убийстве Фарион.