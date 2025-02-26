У Львові продовжать розгляд справи про вбивство Фаріон

фото: Суспільне Львів

У середу, 26 лютого в Шевченківському районному суді Львова продовжать розглядати справу про вбивство Ірини Фаріон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Суспільне.

До початку засідання підозрюваного в убивстві В’ячеслава Зінченка привезли у будівлю суду. Він повідомив журналістам, що має можливість спілкуватися із батьком 15 хвилин один раз на тиждень.

"На даний момент, я відчуваю себе у безпеці, під час судового засідання я ні про що не хвилююся", — сказав Зінченко.

Нагадаємо, у липні 2024 року невідомий вистрілив у Ірину Фаріон поблизу її дому і втік із місця події. Мовознавицю госпіталізували і прооперували, але вона померла. Правоохоронці кваліфікували напад на Фаріон за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, на Прикарпатті викрили агентів РФ, причетних до підпалів та диверсій.