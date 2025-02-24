На Львівщині прикордонники виявили ікони, які намагалися вивезти до Італії

фото: ДПСУ

У пункті пропуску на кордоні з Польщею прикордонники запобігли спробі незаконного вивезення ікон з України

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Під час перевірки мікроавтобуса Opel італійської реєстрації у багажнику серед особистих речей прикордонники виявили три ікони – одна в обрамленні, дві інші – розпис по дереву.

Враховуючи, що ікони можуть становити історичну або культурну цінність, їх направили на експертизу.

Нагадаємо, днями на Волині в автобусі, що прямував з Польші до Києва, знайшли 28 тисяч діамантів. Пакунок з коштовними камінцями сховали в ніші підлоги автобуса.