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17 лютого 2025, 12:35

На Львівщині двоє дітей отруїлися чадним газом

17 лютого 2025, 12:35
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ілюстративне фото з відкритих джерел
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У понеділок,17 лютого, у приватному одноповерховому будинку у Великих Грибовичах отруїлись чадним газом двоє дітей, віком 7 та 10 років

Про це повідомили в управлінні з питань цивільного захисту та територіальної оборони Львівської мерії, передає RegioNews.

Постраждалих у стані середньої важкості медики доправили до лікарні.

Будинок, у якому це сталося, облаштований газовою плитою та газовим котлом. Аварійна бригада встановила, що ймовірною причиною інциденту стала відсутність тяги у витяжному каналі газової колонки. Тому фахівці призупинили подачу газу до будинку.

Загалом від початку 2025 року це вже 11-й випадок отруєння чадним газом у Львівській громаді.

Як відомо, симптомами отруєння чадним газом є:

  • інтенсивний головний біль,
  • загальна слабкість,
  • сонливість,
  • можливі запаморочення та блювота.

Якщо виникають такі симптоми, необхідно вимкнути усі прилади горіння і вийти на вулицю, викликати "швидку" та газову аварійну службу.

Нагадаємо, минулого тижня на Львівщині через чадний газ загинув одинадцятикласник.

Раніше ми повідомляли, що в Україні збільшилась кількість випадків отруєння людей чадним газом і продуктами горіння. В січні 2025 року кількість випадків зросла до 46, з яких 20 отруєнь — серед дітей.

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