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Стало відомо про смерть 11-класника на Львівщині. Це сталось внаслідок отруєння чадним газом

Про це повідомляє ZAXID.NET, передає RegioNews.

У Миколаєві (Львівська область) учень 11 класу місцевої школи загинув через отруєння чадним газом. У місцевому футбольному клубі висловили співчуття родині хлопця. Там зазначили, що він був одним з найталановитіших вихованців Миколаївської ДЮСШ та футболістом юнацької команди.

Слід зазначити, що в МОЗ заявляли про зростання кількості отруєнь чадним газом. Лише в січні 2025 року це було 46 випадків, 20 з яких – серед дітей. Одна людина загинула.

Експерти закликають: якщо ви підозрюєте у себе отруєння чадним газом, вимкніть усі прилади, крім електричних, та відкрийте вікна. Також важливо своєчасно викликати рятувальників, правоохоронців, або аварійну газову службу та "швидку допомогу".