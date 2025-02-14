20:27  13 лютого
Юридичну академію Ківалова приєднали до Одеського університету ім. Мечникова
18:20  13 лютого
У Хмельницькому ТЦК чоловік скоїв самогубство, коли проходив ВЛК
17:42  13 лютого
У Києві продавали квартири прямо з мешканцями
UA | RU
UA | RU
14 лютого 2025, 03:31

На Львівщині через чадний газ загинув школяр

14 лютого 2025, 03:31
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Стало відомо про смерть 11-класника на Львівщині. Це сталось внаслідок отруєння чадним газом

Про це повідомляє ZAXID.NET, передає RegioNews.

У Миколаєві (Львівська область) учень 11 класу місцевої школи загинув через отруєння чадним газом. У місцевому футбольному клубі висловили співчуття родині хлопця. Там зазначили, що він був одним з найталановитіших вихованців Миколаївської ДЮСШ та футболістом юнацької команди.

Слід зазначити, що в МОЗ заявляли про зростання кількості отруєнь чадним газом. Лише в січні 2025 року це було 46 випадків, 20 з яких – серед дітей. Одна людина загинула.

Експерти закликають: якщо ви підозрюєте у себе отруєння чадним газом, вимкніть усі прилади, крім електричних, та відкрийте вікна. Також важливо своєчасно викликати рятувальників, правоохоронців, або аварійну газову службу та "швидку допомогу".

чадний газ отруєння
На Рівненщині від отруєння чадним газом загинули дві людини
11 лютого 2025, 09:56
В Ужгороді троє дівчат отруїлися чадним газом під час приготування вечері
07 лютого 2025, 03:05
На Прикарпатті від отруєння чадним газом загинула жінка та постраждав чоловік
05 лютого 2025, 00:39
Всі новини »
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
Фотографував переміщення військової техніки: жителя Закарпаття відправили під суд
14 лютого 2025, 04:07
"Таких, хто в 1000 разів гірший за Потапа": відома українська акторка розкритикувала тих, хто гейтить репера за інтерв'ю Дудю
14 лютого 2025, 03:51
На Рівненщині вилучили понад пів тонни бурштину на мільйон гривень
14 лютого 2025, 03:17
Був під наркотиками та алкоголем: у Києві під варту відправили водія за смертельну ДТП на Подолі
14 лютого 2025, 02:43
Пісню Мальти на Євробачення-2025 можуть заборонити через пікантний підтекст
14 лютого 2025, 02:30
На Буковині чоловік намагався підкупити прикордонників, аби його 21-річний син виїхав за кордон
14 лютого 2025, 02:11
Вибух під Москвою знищив новітні радіолокаційні комплекси РФ
14 лютого 2025, 01:55
Щоб "перевернути стіл", Україна має знайти своє місце в шоу Трампа.
14 лютого 2025, 01:36
На Київщині через паління у ліжку загинули дві людини
14 лютого 2025, 01:22
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
Всі публікації »
Ростислав Павленко
Дмитро Марченко
Тетяна Ніколаєнко
Всі блоги »