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17 февраля 2025, 12:35

На Львовщине двое детей отравились угарным газом

17 февраля 2025, 12:35
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иллюстративное фото из открытых источников
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В понедельник, 17 февраля, в частном одноэтажном доме в Больших Грибовичах отравились угарным газом двое детей в возрасте 7 и 10 лет

Об этом сообщили в управлении по гражданской защите и территориальной обороне Львовской мэрии, передает RegioNews.

Пострадавших в состоянии средней тяжести медики доставили в больницу.

Дом, в котором это произошло, оборудован газовой плитой и газовым котлом. Аварийная бригада установила, что вероятной причиной инцидента стало отсутствие тяги в вытяжном канале газовой колонки. Поэтому специалисты приостановили подачу газа в дом.

В целом с начала 2025 года это уже 11-й случай отравления угарным газом во Львовской общине.

Как известно, симптомами отравления угарным газом являются:

  • интенсивная головная боль,
  • общая слабость,
  • сонливость,
  • возможны головокружение и рвота.

Если возникают такие симптомы, необходимо отключить все горящие приборы и выйти на улицу, вызвать "скорую" и газовую аварийную службу.

Напомним, на прошлой неделе во Львовской области из-за угарного газа погиб одиннадцатиклассник.

Ранее мы сообщали, что в Украине увеличилось количество случаев отравления людей угарным газом и продуктами горения. В январе 2025 года количество случаев возросло до 46, из которых 20 отравлений среди детей.

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