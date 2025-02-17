На Львовщине двое детей отравились угарным газом
В понедельник, 17 февраля, в частном одноэтажном доме в Больших Грибовичах отравились угарным газом двое детей в возрасте 7 и 10 лет
Об этом сообщили в управлении по гражданской защите и территориальной обороне Львовской мэрии, передает RegioNews.
Пострадавших в состоянии средней тяжести медики доставили в больницу.
Дом, в котором это произошло, оборудован газовой плитой и газовым котлом. Аварийная бригада установила, что вероятной причиной инцидента стало отсутствие тяги в вытяжном канале газовой колонки. Поэтому специалисты приостановили подачу газа в дом.
В целом с начала 2025 года это уже 11-й случай отравления угарным газом во Львовской общине.
Как известно, симптомами отравления угарным газом являются:
- интенсивная головная боль,
- общая слабость,
- сонливость,
- возможны головокружение и рвота.
Если возникают такие симптомы, необходимо отключить все горящие приборы и выйти на улицу, вызвать "скорую" и газовую аварийную службу.
Напомним, на прошлой неделе во Львовской области из-за угарного газа погиб одиннадцатиклассник.
Ранее мы сообщали, что в Украине увеличилось количество случаев отравления людей угарным газом и продуктами горения. В январе 2025 года количество случаев возросло до 46, из которых 20 отравлений среди детей.