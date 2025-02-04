Убийство известного львовского художника: нападавшему объявили окончательный приговор

фото: Львовская областная прокуратура

Избивший до смерти известного художника львовянин будет отбывать 15 лет лишения свободы. Прокуроры в апелляции отстояли справедливый приговор

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Львовской областной прокуратуры.

Как установило следствие, в июле 2021 года осужденный напал на 65-летнего художника, нанеся ему тяжелые травмы. После избиения злоумышленник украл мобильный телефон, сумку жертвы и скрылся.

Спустя полтора месяца от полученных повреждений художник скончался в больнице.

Кроме того, следователи доказали, что в июне того же года нападавший избил другого прохожего, отобрал у него золотую цепочку и сумку, после чего снова скрылся.

"Решением райсуда фигуранту было назначено наказание – 15 лет лишения свободы", – говорится в сообщении.

После вынесения приговора судом первой инстанции сторона защиты пыталась оспорить решение и добиться смягчения наказания. Однако апелляционный суд оставил прежнее решение.

Напомним, в Киевской области мужчина убил пенсионерку, потому что она не угостила его алкоголем.