Збитки на понад 5 млн грн: завершено розслідування схеми привласнення генераторів для ЗСУ

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Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо командира військової частини, його заступника, а також двох підприємців

Про це повідомляє Держбюро розслідувань, передає RegioNews.

За участі фігурантів під час закупівлі дизельних генераторів на потреби ЗСУ було привласнено обладнання на понад 5 млн гривень.

Наразі обвинувальний акт направлений до суду.

Командира військової частини звинувачують у недбалому ставленні до служби, а його заступника – у бездіяльності військової влади. Їм обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави в 150 тисяч гривень.

Директора одного з підприємств звинувачують у привласненні та розтраті майна через зловживання службовим становищем. Суд обрав йому запобіжний захід – особисте зобов’язання.

Заступника директора іншого підприємства звинувачують у привласненні майна та бездіяльності військової влади. Його взяли під варту з можливістю внесення застави в 5 млн гривень.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, у 2022 році підприємці, які продають електрогенератори, домовилися із заступником командира військової частини, щоб їхня фірма виграла тендер на закупівлю тисячі генераторів для ЗСУ. Контракт був на майже 43 мільйони гривень.

Після підписання угоди підприємці два місяці нічого не робили. Потім, скориставшись недбалістю командира, вони уклали додаткову угоду. За її умовами кількість генераторів зменшили на 133 одиниці, але загальну суму контракту залишили без змін. Ці 133 генератори вони забрали собі, через що держбюджет втратив понад 5 мільйонів гривень.