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24 января 2025, 13:18

Правоохранители заблокировали Viber-каналы, которые срывали мобилизацию во Львовской области

24 января 2025, 13:18
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фото: apostrophe.ua
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Киберспециалисты Службы безопасности Украины установили еще трех администраторов и заблокировали Viber-сообщества, которые срывали мобилизацию во Львовской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ Львовской области.

По словам правоохранителей, ресурсы "информировали" подписчиков о перемещении работников Национальной полиции и военнослужащих ТЦК и СП.

Участниками сообществ были почти 22 тысяч пользователей. Администраторы каналов были жители Львовщины.

Мужчины создали каналы в популярном мессенджере, где пользователи в онлайн режиме сообщали об актуальных местах вручения повесток.

"Услугами таких каналов пользовались мужчины призывного возраста, которые пытались уйти от воинского долга. На основе доказательной базы Службы безопасности администраторам Viber-каналов поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и другим военным формированиям)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Одессе разоблачили схему незаконной переправки мужчин за границу. "Услуги" злоумышленников обошлись каждому беглецу в 10 000 долларов.

Напомним, на Буковине задержан переправитель уклоняющихся вместе с "клиентами". Трое жителей Харькова заплатили за услуги по 3000 долларов.

Львовская область мобилизация СБУ киберполиция полиция ТЦК уклонение от мобилизации
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