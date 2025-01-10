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10 января 2025, 17:15

Таможенники обнаружили в посылке в Шотландию раритетный пожарный шлем

10 января 2025, 17:15
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фото: Таможенная служба
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Киевские таможенники предотвратили незаконный вывоз в Шотландию пожарного шлема прошлого века, имеющего культурную и историческую ценность. Раритетная вещь была в почтовом отправлении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Таможенную службу.

Таможенники передали предмет на экспертизу для установления принадлежности к культурным ценностям. Специалисты Национального музея истории Украины установили, что металлическая каска – это шлем пожарника образца 1923 года. Данный образец был выпущен в период 1936–1941 гг.

Эксперты отмечают, что шлем относится к редким сохранившимся образцам форменной одежды служащих и рабочих пожарных организаций СССР, представляет высокую заинтересованность среди коллекционеров, имеет культурную и историческую ценность.

В ведомстве подчеркивают, что на вывоз культурных ценностей за границу требуются разрешительные документы. По этому шлему таких документов не было. Так что в отношении нарушителя таможенных правил составили протокол, а шлем изъяли.

Напомним, ранее на украинской границе задержали гражданина Польши, который вез экзотических птиц и лемуров.

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