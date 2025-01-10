Таможенники обнаружили в посылке в Шотландию раритетный пожарный шлем

фото: Таможенная служба

Киевские таможенники предотвратили незаконный вывоз в Шотландию пожарного шлема прошлого века, имеющего культурную и историческую ценность. Раритетная вещь была в почтовом отправлении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Таможенную службу.

Таможенники передали предмет на экспертизу для установления принадлежности к культурным ценностям. Специалисты Национального музея истории Украины установили, что металлическая каска – это шлем пожарника образца 1923 года. Данный образец был выпущен в период 1936–1941 гг.

Эксперты отмечают, что шлем относится к редким сохранившимся образцам форменной одежды служащих и рабочих пожарных организаций СССР, представляет высокую заинтересованность среди коллекционеров, имеет культурную и историческую ценность.

В ведомстве подчеркивают, что на вывоз культурных ценностей за границу требуются разрешительные документы. По этому шлему таких документов не было. Так что в отношении нарушителя таможенных правил составили протокол, а шлем изъяли.

Напомним, ранее на украинской границе задержали гражданина Польши, который вез экзотических птиц и лемуров.