На українському кордоні затримали громадянина Польщі, який віз екзотичних птахів та лемурів

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу.

Зокрема, як зазначається у повідомленні, на кордоні зупинили мікроавтобус, яким громадянин Польщі незаконно перевозив екзотичних лемурів і птахів. Дозвільних документів на перевезення тварин у чоловіка не було.

Щоб уникнути відповідальності за порушення митних правил, чоловік пропонував прикордоннику хабар у розмірі 1900 доларів та 100 євро.

Однак, як наголошують у прикордонному відомстві, військовослужбовець відмовився від пропозиції. Інформацію про інцидент прикордонники передали Національній поліції.

Нагадаємо, раніше у пункті пропуску "Лужанка – Берегшурань" на кордоні з Угорщиною закарпатські митники запобігли незаконному ввезенню в Україну 162 смартфонів бренду Apple.