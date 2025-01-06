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06 січня 2025, 01:13

На українському кордоні затримали громадянина Польщі, який віз екзотичних птахів та лемурів

06 січня 2025, 01:13
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фото: t.me/DPSUkr
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Прикордонники викрили спробу незаконного ввезення до України екзотичних тварин

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу.

Зокрема, як зазначається у повідомленні, на кордоні зупинили мікроавтобус, яким громадянин Польщі незаконно перевозив екзотичних лемурів і птахів. Дозвільних документів на перевезення тварин у чоловіка не було.

Щоб уникнути відповідальності за порушення митних правил, чоловік пропонував прикордоннику хабар у розмірі 1900 доларів та 100 євро.

Однак, як наголошують у прикордонному відомстві, військовослужбовець відмовився від пропозиції. Інформацію про інцидент прикордонники передали Національній поліції.

Нагадаємо, раніше у пункті пропуску "Лужанка – Берегшурань" на кордоні з Угорщиною закарпатські митники запобігли незаконному ввезенню в Україну 162 смартфонів бренду Apple.

митниця кордон Польща тварини Держприкордонслужба
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