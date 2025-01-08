На кордоні затримали партію контрабандної техніки на пів мільйона доларів

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Прикордонники виявили у пункті пропуску "Угринів" 424 телефони "IPhone 16 Pro" та "IPhone 16 Pro Max". Приблизна вартість техніки — 500 тисяч доларів США

Про це повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби, передає RegioNews.

Віз цей вантаж 35-річний чоловік, він прямував з Польщі в Україну. Прикордонники виявили сотні гаджети під обшивкою мікроавтобуса.

"Телефони IPhone 16 Рrо та Pro Мах були запаковані в поліетилен та ретельно поскладані один біля одного", – розповіли у прикордонному відомстві.

Незадекларовану техніку вилучили митники. За попередніми оцінками, приблизна вартість гаджетів – 500 тисяч доларів США.

Нагадаємо, раніше у пункті пропуску "Лужанка – Берегшурань" на кордоні з Угорщиною закарпатські митники запобігли незаконному ввезенню в Україну 162 смартфонів бренду Apple.