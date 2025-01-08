14:01  07 січня
Шпигували за відомими волонтерами та посадовцями: СБУ затримала агентів ФСБ
15:09  07 січня
У Києві судитимуть посадовця КМДА, який вимагав щотижневу "данину" з перевізника
13:12  07 січня
У Карпатах зійшла лавина
UA | RU
UA | RU
08 січня 2025, 07:46

На кордоні затримали партію контрабандної техніки на пів мільйона доларів

08 січня 2025, 07:46
Читайте также на русском языке
скріншот із відео
Читайте также
на русском языке

Прикордонники виявили у пункті пропуску "Угринів" 424 телефони "IPhone 16 Pro" та "IPhone 16 Pro Max". Приблизна вартість техніки — 500 тисяч доларів США

Про це повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби, передає RegioNews.

Віз цей вантаж 35-річний чоловік, він прямував з Польщі в Україну. Прикордонники виявили сотні гаджети під обшивкою мікроавтобуса.

"Телефони IPhone 16 Рrо та Pro Мах були запаковані в поліетилен та ретельно поскладані один біля одного", – розповіли у прикордонному відомстві.

Незадекларовану техніку вилучили митники. За попередніми оцінками, приблизна вартість гаджетів – 500 тисяч доларів США.

Нагадаємо, раніше у пункті пропуску "Лужанка – Берегшурань" на кордоні з Угорщиною закарпатські митники запобігли незаконному ввезенню в Україну 162 смартфонів бренду Apple.

митниця iPhone iOS контрабанда Apple гаджети
На українському кордоні затримали громадянина Польщі, який віз екзотичних птахів та лемурів
06 січня 2025, 01:13
Митники за допомогою рентгену викрили контрабанду більш ніж пів сотні брендових годинників
31 грудня 2024, 18:41
Житель Київщини намагався провезти в Україну партію ґаджетів Apple на 6 млн гривень
27 грудня 2024, 06:05
Всі новини »
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
27 грудня 2024
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
2024 рік був дуже насиченим для України. ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян, тримаючи оборону країни. Втім, в тилу відбуваються не менш важливі для держави події. RegioNews зробив добірку найбільш...
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
​​​​​​​Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
Генштаб оновив дані про втрати РФ: інформація на 8 січня
08 січня 2025, 07:19
У Києві в гуртожитку зарізали чоловіка
08 січня 2025, 07:10
Росіяни посилюють тиск на "безпаспортних" громадян на ТОТ, – ЦНС
08 січня 2025, 06:54
Житель Києва знайшов боєприпаси на смітнику
08 січня 2025, 06:31
Прикордонники показали, як розбили на Харківщині польовий склад та вісім укриттів окупантів
08 січня 2025, 05:45
Мешканка Дніпропетровщини згоріла живцем у власному будинку
08 січня 2025, 04:30
На Півночі Сили оборони знищили російський комплекс "Муром" та техніку окупантів
08 січня 2025, 03:20
Подвійне вбивство під Вінницею: чоловік облив пальним і підпалив двох людей
08 січня 2025, 02:35
На Прикарпатті чоловік сокирою забив до смерті сусідку
08 січня 2025, 01:49
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Вадим Денисенко
Юрій Бутусов
Всі блоги »