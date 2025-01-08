На границе задержали партию контрабандной техники на полмиллиона долларов

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Пограничники обнаружили в пункте пропуска "Угринов" 424 телефона "IPhone 16 Pro" и "IPhone 16 Pro Max". Приблизительная стоимость техники - 500 тысяч долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе Западного регионального управления Госпогранслужбы, передает RegioNews.

Вез этот груз 35-летний мужчина, он направлялся из Польши в Украину. Пограничники обнаружили сотни гаджетов под обшивкой микроавтобуса.

"Телефоны IPhone 16 Рrо и Pro Мах были упакованы в полиэтилен и тщательно уложены друг возле друга", – рассказали в пограничном ведомстве.

Незадекларированную технику изъяли таможенники. По предварительным оценкам, приблизительная стоимость гаджетов – 500 тысяч долларов США.

Напомним, ранее в пункте пропуска "Лужанка – Берегшурань" на границе с Венгрией закарпатские таможенники предотвратили незаконный ввоз в Украину 162 смартфонов бренда Apple.