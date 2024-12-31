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31 грудня 2024, 18:41

Митники за допомогою рентгену викрили контрабанду більш ніж пів сотні брендових годинників

31 грудня 2024, 18:41
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фото: dpsu.gov.ua
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У пункті пропуску "Краківець" на кордоні з Польщею в одному з автомобілів виявили контрабандні 52 годинники відомого бренду

Про це повідомляє RegioNews з посиланням Держприкордонслужбу.

Контрабанду вдалося виявити за допомогою рентгенівського сканера. Годинники водій сховав під обшивкою стелі в салоні автомобіля "Фіат".

Водій автівки, де знайшли нелегальний вантаж, 29-річний уродженець Львівщини, розповів, що мав доправити годинники з Італії до України. Він планував продати їх.

Ринкова вартість виявлених годинників сягає 250 тисяч гривень.

Щодо чоловіка склали протокол про порушення митних правил. Товар вилучили на склад.

Нагадаємо, раніше у пункті пропуску "Лужанка – Берегшурань" на кордоні з Угорщиною закарпатські митники запобігли незаконному ввезенню в Україну 162 смартфонів бренду Apple.

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