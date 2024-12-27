Житель Київщини намагався провезти в Україну партію ґаджетів Apple на 6 млн гривень
Правоохоронці підозру жителю Київщини, який через кордон на Закарпатті намагався ввезти в Україну партію мобільних телефонів
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.
Правоохоронці вилучили велику кількість ґаджетів Apple. Їх орієнтовна вартість становить 9 мільйонів гривень.
Чоловіку оголосили підозру. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на кордоні з Угорщиною затримали позашляховик, начинений контрабандною технікою Apple. Митники запобігли незаконному ввезенню в Україну 162 смартфонів.
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