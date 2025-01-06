14:22  06 січня
У горах на Закарпатті відшукали тіло загиблого туриста
09:26  06 січня
У Києві невідомий намагався спалити прапорці на Майдані Незалежності
13:31  06 січня
На Закарпатті поліцейський на Tesla потрапив у аварію: одна людина загинула
UA | RU
UA | RU
06 січня 2025, 21:55

На Дніпропетровщині під час пожежі загинув чоловік

06 січня 2025, 21:55
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС України у Дніпропетровській області
Читайте также
на русском языке

Трагічна подія сталася сьогодні вранці, 6 січня, в селі Спаське Дніпровського району. Під час гасіння рятувальники виявили тіло власника оселі

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Дніпропетровській області, передає RegioNews.

За наявною інформацією, на вулиці Вишневій зайнявся приватний житловий будинок. Вогонь поширився на площі 100 квадратних метрів. Пожежу оперативно ліквідували.

"У помешканні вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка, 1936 року народження", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 січня у Києві в багатоповерхівці зайнялася квартира. Внаслідок пожежі загинули двоє людей.

пожежа смерть вогонь ДСНС трагедія Дніпропетровська область
На Київщині через вибух повербанка загорілася школа
06 січня 2025, 17:18
На Вінниччині під час пожежі загинули дві людини
06 січня 2025, 16:29
На Одещині горів пʼятиквартирний будинок: є загиблі
06 січня 2025, 12:49
Всі новини »
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
27 грудня 2024
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
2024 рік був дуже насиченим для України. ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян, тримаючи оборону країни. Втім, в тилу відбуваються не менш важливі для держави події. RegioNews зробив добірку найбільш...
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
​​​​​​​Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
Суд залишив під вартою військовослужбовця Сергія Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ
06 січня 2025, 21:05
Росіяни обстріляли село на Херсонщині: є жертва
06 січня 2025, 20:38
На Київщині Chevrolet врізався у відбійник: постраждала пасажирка авто
06 січня 2025, 20:00
Під Вовчанськом українські артилеристи знищили ворожі фортифікації та понад 30 росіян
06 січня 2025, 19:30
Удар по маршрутці в Херсоні: загинув чоловік, 5 жінок і хлопця госпіталізували
06 січня 2025, 18:55
Страта полонених ЗСУ на Донеччині: прокуратура розпочала розслідування
06 січня 2025, 18:22
Хабар за втечу: житель Одещини хотів підкупити прикордонника
06 січня 2025, 18:01
Росіяни атакували дроном маршрутку в Херсоні: загинула людина, 9 цивільних поранені
06 січня 2025, 17:45
Житель Тульчина за державну зраду може залишок життя провести за ґратами
06 січня 2025, 17:31
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Вадим Денисенко
Юрій Бутусов
Всі блоги »