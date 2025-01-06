На Дніпропетровщині під час пожежі загинув чоловік
Трагічна подія сталася сьогодні вранці, 6 січня, в селі Спаське Дніпровського району. Під час гасіння рятувальники виявили тіло власника оселі
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Дніпропетровській області, передає RegioNews.
За наявною інформацією, на вулиці Вишневій зайнявся приватний житловий будинок. Вогонь поширився на площі 100 квадратних метрів. Пожежу оперативно ліквідували.
"У помешканні вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка, 1936 року народження", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 5 січня у Києві в багатоповерхівці зайнялася квартира. Внаслідок пожежі загинули двоє людей.
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