14:22  06 січня
У горах на Закарпатті відшукали тіло загиблого туриста
09:26  06 січня
У Києві невідомий намагався спалити прапорці на Майдані Незалежності
13:31  06 січня
На Закарпатті поліцейський на Tesla потрапив у аварію: одна людина загинула
UA | RU
UA | RU
06 січня 2025, 17:18

На Київщині через вибух повербанка загорілася школа

06 січня 2025, 17:18
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС України у Київській області
Читайте также
на русском языке

Пожежа сталася сьогодні, 6 січня, у приміщенні "Школи-ліцею №16" в місті Біла Церква. Дітей евакуювали з навчального закладу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Київській області.

Відомо, що близько 12:15 в навчальному закладі на вулиці Зеленій загорілася роздягальня спортзалу. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати.

"Загиблих і потерпілих не виявлено. Працівниками школи було евакуйовано 9 учнів", – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, у роздягальні стався вибух повербанка. Остаточна причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Нагадаємо, 5 січня у Києві в багатоповерхівці зайнялася квартира. внаслідок пожежі загинули двоє людей.

евакуація школа пожежа вогонь рятувальники ДСНС діти Київська область Біла Церква
На Вінниччині під час пожежі загинули дві людини
06 січня 2025, 16:29
На Київщині затримали чоловіка, який перевозив боєприпаси та наркотики
06 січня 2025, 15:45
На Одещині горів пʼятиквартирний будинок: є загиблі
06 січня 2025, 12:49
Всі новини »
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
27 грудня 2024
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
2024 рік був дуже насиченим для України. ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян, тримаючи оборону країни. Втім, в тилу відбуваються не менш важливі для держави події. RegioNews зробив добірку найбільш...
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
​​​​​​​Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
Страта полонених ЗСУ на Донеччині: прокуратура розпочала розслідування
06 січня 2025, 18:11
Хабар за втечу: житель Одещини хотів підкупити прикордонника
06 січня 2025, 18:01
Росіяни атакували дроном маршрутку в Херсоні: загинула людина, 9 цивільних поранені
06 січня 2025, 17:45
Житель Тульчина за державну зраду може залишок життя провести за ґратами
06 січня 2025, 17:31
На Прикарпатті рятувальники допомогли туристу, який травмувався у горах
06 січня 2025, 17:30
У Миколаєві невідомі підпалили адмінбудівлю суду
06 січня 2025, 17:02
Луцькі поліцейські затримали кримінальника, який за день скоїв два розбої
06 січня 2025, 16:59
Окупанти вдарили з танків та артилерії по Херсонщині: в ОВА показали наслідки обстрілів
06 січня 2025, 16:55
Троє травмованих: на Львівщині зіткнулись автівки
06 січня 2025, 16:41
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Вадим Денисенко
Юрій Бутусов
Всі блоги »