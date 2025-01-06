На Київщині через вибух повербанка загорілася школа

фото: ДСНС України у Київській області

Пожежа сталася сьогодні, 6 січня, у приміщенні "Школи-ліцею №16" в місті Біла Церква. Дітей евакуювали з навчального закладу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Київській області.

Відомо, що близько 12:15 в навчальному закладі на вулиці Зеленій загорілася роздягальня спортзалу. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати.

"Загиблих і потерпілих не виявлено. Працівниками школи було евакуйовано 9 учнів", – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, у роздягальні стався вибух повербанка. Остаточна причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Нагадаємо, 5 січня у Києві в багатоповерхівці зайнялася квартира. внаслідок пожежі загинули двоє людей.