На кордоні затримали жінку, яку два роки розшукували через хабарництво
З України намагалася виїхати жінка, яка перебувала у розшуку за звинуваченням у корупції
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
40-річну жінку затримали прикордонники у пункті пропуску "Грушів" на Львівщині.
У прикордонному відомстві зазначили, що фігурантка перебувала у розшуку на Волині за пропозицію хабаря службовій особі.
"Громадянку два роки розшукують за ст. 369 КК України "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі"", - йдеться у повідомленні.
Жінку передали співробітникам поліції.
Нагадаємо, раніше біля пункту пропуску "Тиса" затримали громадянина Колумбії, який прямував пішки з Угорщини в Україну. Чоловік розповів, що планував сховатися в Україні, аби його не депортували із Євросоюзу