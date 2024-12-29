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29 грудня 2024, 12:09

На кордоні затримали жінку, яку два роки розшукували через хабарництво

29 грудня 2024, 12:09
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фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
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З України намагалася виїхати жінка, яка перебувала у розшуку за звинуваченням у корупції

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

40-річну жінку затримали прикордонники у пункті пропуску "Грушів" на Львівщині.

У прикордонному відомстві зазначили, що фігурантка перебувала у розшуку на Волині за пропозицію хабаря службовій особі.

"Громадянку два роки розшукують за ст. 369 КК України "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі"", - йдеться у повідомленні.

Жінку передали співробітникам поліції.

Нагадаємо, раніше біля пункту пропуску "Тиса" затримали громадянина Колумбії, який прямував пішки з Угорщини в Україну. Чоловік розповів, що планував сховатися в Україні, аби його не депортували із Євросоюзу

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