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31 декабря 2024, 18:41

Таможенники с помощью рентгена разоблачили контрабанду более полусотни брендовых часов

31 декабря 2024, 18:41
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фото: dpsu.gov.ua
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В пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей в одном из автомобилей обнаружили контрабандные 52 часа известного бренда

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой Госпогранслужбу.

Контрабанду удалось найти с помощью рентгеновского сканера. Часы водитель спрятал под обшивкой потолка в салоне автомобиля "ФИАТ".

Водитель автомобиля, где нашли нелегальный груз, 29-летний уроженец Львовщины, рассказал, что должен был доставить часы из Италии в Украину. Он планировал их продать.

Рыночная стоимость обнаруженных часов достигает 250 тысяч гривен.

В отношении мужчины составили протокол о нарушении таможенных правил. Товар изъяли на склад.

Напомним, ранее в пункте пропуска "Лужанка – Берегшурань" на границе с Венгрией закарпатские таможенники предотвратили незаконный ввоз в Украину 162 смартфонов бренда Apple.

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