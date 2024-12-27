На Львівщині судитимуть високопосадовця Держпродспоживслужби та інспекторів, які збирали "данину" з підприємців

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування щодо заступника директора одного з департаментів Держпродспоживслужби України, а також посадовців Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області. Фігуранти вимагали "данину" з підприємців

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДБР.

Правоохоронці направили обвинувальні акти до суду.

Зловмисників викрили в серпні 2024 року, коли вони вимагали у підприємців гроші за видачу фітосанітарних сертифікатів, що засвідчують наявність або відсутність шкідливих організмів у будь-яких рослинах. Такі сертифікати необхідні для ввезення рослин з-за кордону.

Суми хабарів коливались від декількох сотень до декількох тисяч доларів США залежно від кількості товару та частоти його ввезення.

Відомо, що заступник директора одного з департаментів Держпродспоживслужби України вимагав від підприємця платити йому щомісячно по 3 тисячі доларів за те, що його товар безперешкодно отримуватиме відповідні сертифікати. У разі відмови чиновник затягував видачу сертифікатів. Для взяття зразків, необхідних для проведення фітосанітарного контролю, посадовець вимагав вивантажувати вміст автомобілів. Через це порушувався температурний режим і рослини втрачали товарний вигляд.

"Працівники ДБР затримали посадовця на "гарячому" під час отримання 3 тис. доларів США від одного з підприємців. Його обвинувачують у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України)", — йдеться в повідомленні.

Посадовцю загрожує позбавлення волі на строк до восьми років із конфіскацією майна. Обвинуваченого вже звільнили із займаної посади.

Крім того, за систематичні побори судитимуть двох інспекторів фітосанітарного контролю ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області. Так, за проходження фітосанітарного контролю одного підприємства вони частинами отримали 52 тисячі гривень.

Інспекторів, яких відсторонили від виконання обов’язків, обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 КК України).

Обом зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Нагадаємо, адвокату й очільнику партії "Удар" на Одещині Олександру Суханову суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу у 37 млн грн. Він вимагав від підприємця 1 млн доларів США хабара за оренду землі в парку "Наталка".