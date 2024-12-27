На Львовщине будут судить чиновника Госпродпотребслужбы и инспекторов, которые собирали "дань" с предпринимателей

фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) завершили досудебное расследование в отношении заместителя директора одного из департаментов Госпродпотребслужбы Украины, а также должностных лиц Управления фитосанитарной безопасности Главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области. Фигуранты требовали "дань" с предпринимателей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Правоохранители направили обвинительные акты в суд.

Злоумышленников разоблачили в августе 2024 года, когда они требовали у предпринимателей деньги за выдачу фитосанитарных сертификатов, свидетельствующих о наличии или отсутствии вредных организмов в любых растениях. Такие сертификаты необходимы для ввоза растений из-за границы.

Суммы взяток колебались от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов в зависимости от количества товара и частоты его ввоза.

Известно, что заместитель директора одного из департаментов Госпотребпотребслужбы Украины требовал от предпринимателя платить ему ежемесячно по 3 тысячи долларов за то, что его товар будет беспрепятственно получать соответствующие сертификаты. В случае отказа чиновник затягивал выдачу сертификатов. Для взятия образцов, необходимых для проведения фитосанитарного контроля, должностное лицо требовало выгружать содержимое автомобилей. Из-за этого нарушался температурный режим и растения теряли товарный вид.

"Работники ГБР задержали чиновника на "горячем" при получении 3 тыс. долларов США от одного из предпринимателей. Его обвиняют в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Чиновнику грозит лишение свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества.

Кроме того, за систематические поборы будут судить двух инспекторов фитосанитарного контроля ГУ Госпродпотребслужбы во Львовской области. Так, за прохождение фитосанитарного контроля одного предприятия они по частям получили 52 тысячи гривен.

Инспекторов, отстраненных от исполнения обязанностей, обвиняют в получении неправомерной выгоды (ч. 1 ст. 368 УК Украины).

Обоим злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до четырех лет.

Напомним, адвокату и руководителю партии "Удар" в Одесской области Александру Суханову суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в 37 млн грн. Он требовал от предпринимателя 1 млн долларов США взятки за аренду земли в парке "Наталка".