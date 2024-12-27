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27 грудня 2024, 17:17

У Сумах судитимуть правоохоронця, який продавав паролі для перетину блокпостів

27 грудня 2024, 17:17
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фото: ДБР
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Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно правоохоронця з Сумської області, який продавав мешканцям прикордоння інформацію з обмеженим доступом.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу відомства.

За даними слідства, у лютому цього року правоохоронець запропонував допомогу жителю прикордоння, який планував поїздку до іншого регіону. Він пообіцяв за винагороду надати інформацію про розміщення підрозділів, блокпостів Сил оборони та паролів для їх безперешкодного проїзду.

Водночас правоохоронець пригрозив, що у разі відмови, особисто буде заважати громадянину пересуватися на прикордонні. Він встиг отримати від чоловіка 30 тис. гривень за відповідну інформацію.

Фігуранта викрили працівники ДБР у взаємодії з СБУ та внутрішньою безпекою Держприкордонслужби.

Нагадаємо, ДБР викрило сумського правоохоронця, який продавав дані про блокпости та паролі мешканцям прикордоння, у липні цього року.

ДБР корупція Сумська область блокпост
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