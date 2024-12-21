На украинской границе задержан внедорожник, угнанный в Британии
Во Львовской области, в пункте пропуска «Краковец», пограничники обнаружили автомобиль Land Rover, который находился в международном розыске.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы.
Как рассказали пограничники, во время проверки документов на автомобиль по базе данных Интерпола выяснилось, Land Rover 2016 регистрации был угнан в Великобритании в ноябре 2024 года.
Соответствующее сообщение было направлено в Нацполицию.
Напомним, ранее в пункте пропуска "Лужанка - Берегшурань" на границе с Венгрией закарпатские таможенники остановили внедорожник, начиненный контрабандной техникой Apple.
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