В общежитии одного из львовских вузов студентка передозировалась таблетками, девушка скончалась
Второкурсница Львовского национального университета имени Ивана Франко отравилась неизвестными таблетками. Медикам не удалось спасти жизнь девушки
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на zaxid.net.
Инцидент произошел вечером 10 декабря. Девушку забрала скорая помощь из общежития №2 ЛНУ имени Ивана Франко на ул. Медовой Пещеры.
По данным полиции Львовщины, студентку второго курса университета доставили в больницу, где она, несмотря на усилия медиков, умерла. Предварительно причиной смерти стала передозировка лекарствами.
Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство" с примечанием "самоубийство".
Напомним, ранее в Полтаве 14-летняя девочка выпала из окна, от полученных травм она погибла на месте.
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