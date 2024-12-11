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На Львівщині чинний та колишній голови спеціалізованого суду вимагали $1 млн від приватної компанії
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11 грудня 2024, 11:05

На Львівщині чинний та колишній голови спеціалізованого суду вимагали $1 млн від приватної компанії

11 грудня 2024, 11:05
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фото: НАБУ
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НАБУ і САП викрили на вимаганні хабара чинного та колишнього голів Господарського суду Львівської області. Зловмисники хотіли отримати від представника приватної компанії неправомірну вигоду в розмірі 1 млн доларів США

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національного антикорупційного бюро України.

Зазначається, що це перше викриття керівника спеціалізованого суду загальної юрисдикції антикорупційними органами.

"За це обіцяли забезпечити ухвалення "потрібних" рішень у судових справах Західного апеляційного Господарського суду, а також обіцяли запобігти вбивству викривача, яке планували його опоненти у судовому процесі", — йдеться у повідомленні.

Під час слідства правоохоронці задокументували передачу частини хабара у сумі $75 тисяч. Наразі чинному та колишньому головам Господарського суду Львівської області повідомили про підозру у зловживанні впливом і вчиненні кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією.

"Досудове розслідування триває, встановлюється причетність інших суддів", — додали в НАБУ.

Нагадаємо, НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою керівника Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павла Кириленка у незаконному збагаченні на 72,1 млн грн та декларуванні недостовірної інформації. Майно посадовець зареєстрував на родичів своєї дружини.

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