Змова на торгах. Одеський депутат під слідством Антимонопольного комітету

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Дві одеські фірми, які належать одній особі, влаштували фіктивну «битву» за тендер.

Про це пише Regionews з посиланням на Антимонопольний комітет України.

На початку грудня цього року Південним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України було розпочато розслідування через порушення: дві приватні фірми ТОВ "ОДЕСПРОМПАК" та ТОВ "ОДЄТЕКС" почали "битву" за тендер. Проте, власник в обох ТОВ один, це – депутат Одеської міської ради Віктор Наумчак.

"За результатами попереднього дослідження Відділенням виявлені обставини, що можуть свідчити про узгодженість дій згаданих вище учасників торгів.Зважаючи на виявлені факти, адміністративною колегією Південного МТВ було розпочато відповідну справу", - повідомляє Антимонопольний комітет на своєму сайті.

Подібні "гешефти" у військовий час не дивина, раніше стало відомо, як двоє посадовців ВСУ "переплатили" 27 млн грн на закупівлю запчастин до бойових літаків.