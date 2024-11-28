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28 листопада 2024, 17:07

У Львові з'явилася вулиця Ірини Фаріон

28 листопада 2024, 17:07
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Фото: Новини.LIVE
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Міська рада Львова ухвалила рішення перейменувати вулицю Технічну на честь мовознавиці Ірини Фаріон

Відповідне рішення депутати Львівської міськради ухвалили сьогодні, 28 листопада, передає RegioNews з посиланням на "Суспільне".

"За" перейменування вулиці віддали свої голоси 43 депутати.

Вулиця розташована у Галицькому районі міста. Пролягає від вулиці Матейка до стику вулиць Устияновича та Бібліотечної.

Також раніше у Львові відкрили меморіальну таблицю Ірині Фаріон на фасаді будинку, де вона жила, на вулиці Масарика, 3. Також таблицю встановили на фасаді львівського ліцею №75, де Ірина Фаріон навчалась.

Нагадаємо, Ірина Фаріон померла після замаху на неї 19 липня. Невідомий чоловік вистрелив з пістолета їй у голову. Уже 25 липня правоохоронці затримали у Дніпрі 18-річного В'ячеслава Зінченка за підозрою в учиненні злочину. Наразі хлопець перебуває під арештом.

Поліція розглядає декілька версій щодо мотивів злочину - особиста неприязнь, громадсько-політична діяльність Фаріон та ідеологічні причини.

Раніше стало відомо, що підозрюваного у вбивстві Фаріон В’ячеслава Зінченка перевели до іншого ізолятора. Зінченко попередив свого адвоката, що не планує здійснювати самогубство.

Раніше також повідомлялося, що власник пістолета, який фігурує у справі про вбивство Фаріон, просив повернути йому зброю.

Крім того, мати В’ячеслава Зінченка Олена заявляла, що адвокати мають нові докази невинуватості її сина.

Зазначимо, 13 листопада суд у Львові продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваного у вбивстві Фаріон В’ячеслава Зінченка до 12 січня.

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