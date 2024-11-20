Низку експертиз у справі про вбивство Фаріон запланували на жовтень-листопад 2025 року

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Слідчі у справі про вбивство мовознавиці та політикині Ірини Фаріон планують провести 15 молекулярно-генетичних експертиз

Про це повідомляє "Главком" з посиланням на дані судового реєстру, передає RegioNews.

Відповідно до матеріалів справи, виконати ці експертизи буде можливо не раніше другої половини жовтня або навіть у листопаді 2025 року.

Львівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС пояснив таке відтермінування великим навантаженням на фахівців відділу біологічних досліджень.

Видання також зазначає, що у матеріалах суду наводяться два висновки експертів, залучених до розслідування. У першому документі від 5 серпня йдеться про результати дослідження зображення чоловіка, який кілька днів поспіль сидів біля будинку Фаріон, слідство припускає, що на фото зображений підозрюваний у вбивстві В'ячеслав Зінченко. Фото чоловіка у панамі експерт порівняв зі знімками з відеосюжету про В’ячеслава Зінченка. Фахівець дійшов висновків, що це одна і та ж людина.

У документі від 23 серпня міститься результат порівняння зразків запаху, вилучених із крові підозрюваного Зінченка із зразком запахових слідів, які слідчі відібрали з лавки біля під’їзду будинку Фаріон у день її вбивства. Збіг, за оцінкою спеціаліста складає 99,99%.

Зазначимо, 13 листопада суд у Львові продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваного у вбивстві Фаріон В’ячеслава Зінченка до 12 січня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що підозрюваного у вбивстві Фаріон В’ячеслава Зінченка перевели до іншого ізолятора. Зінченко попередив свого адвоката, що не планує здійснювати самогубство.

Раніше також повідомлялося, що власник пістолета, який фігурує у справі про вбивство Фаріон, просив повернути йому зброю.

Крім того, мати В’ячеслава Зінченка Олена заявляла, що адвокати мають нові докази невинуватості її сина.