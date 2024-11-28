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28 ноября 2024, 17:07

Во Львове появилась улица Ирины Фарион

28 ноября 2024, 17:07
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Фото: Новини.LIVE
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Городской совет Львова принял решение переименовать улицу Техническую в честь языковеда Ирины Фарион

Соответствующее решение депутаты Львовского горсовета приняли сегодня, 28 ноября, передает RegioNews со ссылкой на "Суспільне".

"За" переименование улицы отдали свои голоса 43 депутата.

Улица расположена в Галицком районе города.

Также ранее во Львове открыли мемориальную таблицу Ирине Фарион на фасаде дома, где она жила, на улице Масарика, 3. Также таблицу установили на фасаде львовского лицея №75, где Ирина Фарион училась.

Напомним, Ирина Фарион скончалась после покушения на нее 19 июля. Неизвестный мужчина выстрелил из пистолета ей в голову. Уже 25 июля правоохранители задержали в Днепре 18-летнего Вячеслава Зинченко по подозрению в совершении преступления. Пока парень находится под арестом.

Полиция рассматривает несколько версий по поводу мотивов преступления - личная неприязнь, общественно-политическая деятельность Фарион и идеологические причины.

Ранее стало известно, что подозреваемого в убийстве Фарион Вячеслав Зинченко перевели в другой изолятор. Зинченко предупредил своего адвоката, что не планирует совершать самоубийство.

Ранее также сообщалось, что владелец пистолета, фигурирующий по делу об убийстве Фарион, просил вернуть ему оружие.

Кроме того, мать Вячеслава Зинченко Елена заявляла, что у адвокатов есть новые доказательства невиновности ее сына.

Отметим, 13 ноября суд во Львове продлил меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемого в убийстве Фарион Вячеслава Зинченко до 12 января.

Львов переименование Фарион Ирина мемориальная табличка
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