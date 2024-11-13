Вбивство Фаріон: суд подовжив підозрюваному запобіжний захід

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Галицький районний суд Львова продовжив запобіжний захід підозрюваному в умисному вбивстві Ірини Фаріон ще на 60 діб

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

В’ячеслав Зінченко перебуватиме під вартою без права на заставу до 12 січня 2025 року.

"Існує ризик, що підозрюваний у випадку зміни запобіжного заходу може переховуватися від органів досудового розслідування і суду", – зазначив прокурор.

Також він відмітив, що підозру Зінченку вважають обґрунтованою, адже слідство має вже нові докази.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що підозрюваного у вбивстві Фаріон В’ячеслава Зінченка перевели до іншого ізолятора. Зінченко попередив свого адвоката, що не планує здійснювати самогубство.

Раніше також повідомлялося, що власник пістолета, який фігурує у справі про вбивство Фаріон, просив повернути йому зброю.

Крім того, мати В’ячеслава Зінченка Олена заявляла, що адвокати мають нові докази невинуватості її сина.