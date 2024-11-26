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26 листопада 2024, 22:18

Бізнесмен Козловський отримав безкоштовно земельні ділянки в історичному центрі Львова, — Bihus.info

26 листопада 2024, 22:18
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фото: ФК "Рух"
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У власності чи користуванні сім'ї львівського бізнесмена Григорія Козловського за час його депутатська у міській та обласній радах безкоштовно опинилися з десяток комунальних ділянок в історичному центрі Львова

Про це повідомляє Bihus.info у своїй другій частині розслідування, присвяченій цигарковому бізнесменові Григорію Козловському, передає RegioNews.

Журналісти нагадують, що Григорій Козловський був депутатом міської та обласної ради і за цього депутатства встиг отримати від міста велику кількість земельних ділянок, які використовував для розбудови свого бізнесу. Приватизація землі відбувалась через створення ОСББ: Козловський і його родичі викуповували всі квартири у будинку, створювали ОСББ та безкоштовно через міськраду отримували під його потреби земельні ділянки.

Зазначається, що за цією схемою Козловський отримав землю під свій перший львівський ресторан у самому центрі. Він викупив усі квартири, створив ОСББ, отримав землю та розпочав будівництво. Попри те, що будівля мала статус пам'ятник архітектури.

Козловський є співвласником фірми "Авалон”, яка одну з забудов отримала з комунальної власності ділянку, де маю з'явитися парк. Після розголосу та розслідування правоохоронців племінниця Козловського повернула ділянку місту, та заплатила штраф. Але на той час нові ЖК уже стояли на цій ділянці.

Також у розслідуванні згадується інший ЖК компанії "Авалон", у якому за ціною у рази нижче ринкової вартості квартиру придбав, зокрема, брат екс-заступника керівника Офісу Президента Андрія Смирнова. Також там же придбали нерухомість і родичі екс-заступника керівника податкової у Львівській та Київській областях Ореста Вітика.

Нагадаємо, у першій частині розслідування журналісти висвітлювали тіньовий тютюновий бізнес Григорія Козловського.

Григорій Козловський Львів розслідування земля Bihus.Info
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