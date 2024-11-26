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26 ноября 2024, 22:18

Бизнесмен Козловский получил бесплатно земельные участки в историческом центре Львова, — Bihus.info

26 ноября 2024, 22:18
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фото: ФК "Движение"
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В собственности или пользовании семьи львовского бизнесмена Григория Козловского за время его депутата в городском и областном советах бесплатно оказались с десяток коммунальных участков в историческом центре Львова

Об этом сообщает Bihus.info в своей второй части расследования, посвященной сигаретному бизнесмену Григорию Козловскому, передает RegioNews.

Журналисты напоминают, что Григорий Козловский был депутатом городского и областного совета и при этом депутатстве успел получить от города большое количество земельных участков, которые использовал для развития своего бизнеса. Приватизация земли происходила через создание ОСББ: Козловский и его родственники выкупали все квартиры в доме, создавали ОСББ и бесплатно через горсовет получали под его нужды земельные участки.

Отмечается, что по этой схеме Козловский получил землю под свой первый львовский ресторан в самом центре. Он выкупил все квартиры, создал ОСББ, получил землю и приступил к строительству. Несмотря на то, что здание имело статус памятника архитектуры.

Козловский является совладельцем фирмы "Авалон", которая одну из застроек получила из коммунальной собственности участок, где должен появиться парк. После огласки и расследования правоохранителей племянница Козловского вернула участок городу и заплатила штраф. Но к тому времени новые ЖК уже стояли на этом участке.

Также в расследовании упоминается другой ЖК компании "Авалон", в котором по цене в разы ниже рыночной стоимости квартиру приобрел, в частности брат экс-заместителя руководителя Офиса Президента Андрея Смирнова. Также там же приобрели недвижимость и родственники экс-замруководителя налоговой во Львовской и Киевской областях Ореста Витика.

Напомним, в первой части расследования журналисты освещали теневой табачный бизнес Григория Козловского.

Григорий Козловский Львов расследование земля Bihus.Info
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