Майно арештували: НАБУ розслідує збагачення нардепа Миколи Тищенка на понад 30 млн грн

фото: УНІАН

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розслідує ймовірне збагачення та недостовірне декларування народного депутата Миколи Тищенка на суму понад 30 мільйонів гривень

Про це повідомив журналіст Олег Новіков, передає RegioNews.

Він зауважив, що колишній директор фірми "Римід" (компанія-власниця ресторану "Велюр" Миколи Тищенка) Сергій Вакальчук за один день збагатився новою квартирою, будинком і двома земельними ділянками. На це звернули увагу журналісти Bihus.Info.

Зокрема, Вакальчук отримав майно, яким, за словами Новікова, користувалися Тищенко та його дружина. Йдеться про:

квартиру в Києві площею майже 100 "квадратів” у будинку, де був розташований ресторан "Велюр";

дві земельні ділянки та будинок площею 332 "квадрати” в Козині, що під Києвом;

автомобіль Mercerdes-Benz V250 2016 року випуску.

"Загалом Вакальчук отримав майна на майже 9 млн грн, ринкова вартість якого набагато вища. Аналіз його доходів підтверджує, що він не міг отримати таке майно", – йдеться в повідомленні.

За інформацією Олега Новікова, детективи НАБУ розслідують факти ймовірного збагачення народного депутата Миколи Тищенка на суму понад 30 млн гривень і недостовірного декларування.

За його даними, слідчі Державного бюро розслідувань знайшли під час обшуків у нардепа та його дружини мобільні телефони (частина пошкоджена самим Тищенком), 491 550 доларів та 390 100 євро готівки, а також наручний годинник Audemars Piguet. На вказане майно Вищий антикорупційний суд наклав арешт як на речові докази.

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 листопада, Печерський райсуд Києва на два місяці продовжив запобіжний захід народному депутату України Миколі Тищенку. Його підозрюють у незаконному позбавленні волі військовослужбовця у Дніпрі.

Як відомо, 13 листопада, у мережі з'явилося фото народного депутата Миколи Тищенка на вилицях Києва, який фігурує у кримінальному провадженні та має перебувати під цілодобовим домашнім арештом.