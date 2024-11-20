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Львівський бізнесмен Григорій Козловський, відомий як засновник футбольного клубу "Рух" і власник п’ятизіркового готелю Emily Resort, потрапив у центр журналістського розслідування щодо нелегального ринку цигарок

Про це передає RegioNews із посиланням на Bihus.Info.

Зазначається, що втрати бюджету України можуть сягнути 25 млрд гривень через нелегальний тютюновий ринок, зокрема, через несплату акцизів за цигарки.

Хоча Бюро економічної безпеки розпочало розслідування, суттєвих перевірок і результатів з травня немає, а бізнес Козловського продовжує процвітати, йдеться у розслідуванні.

За даними журналістів, цигарки під брендом Marvel виготовляються на Винниківській тютюновій фабриці, яка належить до бізнес-активів Козловського. Ця фабрика вже неодноразово ставала фігурантом скандалів, пов’язаних із нелегальним виробництвом, ухиленням від податків і тіньовими продажами. Попри періодичні обшуки з боку БЕБ, виробництво і продаж цигарок під цим брендом тривають.

У березні 2023 року БЕБ провело обшуки на території фабрики, в ході яких виявили 1,6 мільйона пачок цигарок без акцизних марок. Це призвело до несплати близько 85 мільйонів гривень податків.

Формально Григорій Козловський у 2023 році вийшов зі складу засновників усіх компаній, пов’язаних з тютюновим бізнесом у Винниках, що поруч зі Львовом. Однак журналісти виявили зв’язки нових власників із його попередньою командою.

За даними розслідувачів, офіційні зарплати працівників фабрики залишаються на рівні 6-7 тисяч гривень на місяць.

Журналісти також розповіли про приватизацію та забудову території навколо Винниківського озера, яке було осушене після приватизації. Родина Козловського розбудувала довкола водойми відпочинковий комплекс Emily Resort, відкритий у 2022 році.

Григорій Козловський – колишній депутат Львівської міської та обласної рад, засновник футбольного клубу "Рух" і в минулому співвласник Винниківської тютюнової фабрики. З 2018 року він одружений із львівською співачкою Юлією Думанською, з якою виховує двох дітей. Також у нього є троє дочок від попереднього шлюбу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній керівник Служби безпеки України Іван Баканов у перші тижні повномасштабного вторгнення прилаштував свого сина Артура Лазаренка на службу в СБУ. Він продовжує роботу у спецслужбі й сьогодні.