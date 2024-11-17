На Львівщині виникла масштабна пожежа: палає тенісний корт
У місті Жовква на Львівщині виникла пожежа на одному з найбільших тенісних кортів України. Йдеться про спортивний об'єкт під назвою "Лірт"
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що пожежу видно за багато кілометрів. Відомо, що дах будівлі, охопленої вогнем, обвалився. На місці працюють пожежники.
Причина загоряння наразі невідома.
Варто зазначити, що спортзал не працює протягом останніх декількох років. За інформацією Telegram-каналів, там був облаштований склад з гуманітарною допомогою.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що внаслідок ракетної атаки, яку росіяни здійснили вранці, 17 листопада, на Львівщині загинула людина, ще двоє жителів регіону отримали поранення.
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