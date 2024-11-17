На Львівщині через ракетну атаку загинула людина

фото: ДСНС

Внаслідок ракетної атаки, яку росіяни здійснили вранці, 17 листопада, на Львівщині загинула людина, ще двоє жителів регіону отримали поранення

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, передає RegioNews.

Зокрема, як зазначається у повідомленні, у Червоноградському районі загинула 66-річна жінка. Під час російської атаки вона перебувала в автомобілі.

Також Козицький повідомив, що двоє чоловіків були поранені. Одному надали медичну допомогу на місці, а іншого госпіталізували.

Відомо, що внаслідок обстрілу є пошкодження критичної інфраструктури. Зокрема, пошкоджено магістральну трубу теплопостачання. Без теплопостачання залишилися 6 тисяч людей. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Окрім того, загорілося 12 гаражів.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що вночі та вранці 17 листопада російські війська запустили по Україні приблизно 120 ракет різного типу та 90 безпілотників