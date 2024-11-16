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16 листопада 2024, 18:05

У Херсоні росіяни атакували дроном цивільне авто: водій опинився у палаючому легковику

16 листопада 2024, 18:05
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фото: ДСНС України
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Сьогодні вдень, 16 листопада, російські військові атакували дроном цивільний автомобіль у Дніпровському районі Херсона. Постраждав водій машини

Про це повідомив прессцентр ДСНС України, передає RegioNews.

За наявною інформацією, ворожий БПЛА скинув вибухівку на легковий автомобіль. Від влучання боєприпасу автівка загорілась, а водій отримав поранення.

"Постраждалого доставлено в лікувальний заклад. Пожежу ліквідовано", — йдеться в повідомленні.

В Херсонській ОВА уточнили, що внаслідок ворожої атаки постраждав 43-річний водій. Чоловіка ушпиталили до лікарні з опіками обличчя, рук та пораненням носа.

Нагадаємо, сьогодні, 16 листопада, Дніпровський район Херсона перебуває під масованою атакою БпЛА російських загарбників. Містян закликають не виходити з укриттів на вулицю.

Як відомо, у п'ятницю, 15 листопада, окупанти тероризували ударними дронами село Садове Херсонського району. Внаслідок атак постраждали мирні жителі.

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