Во Львовской области возник масштабный пожар: горит теннисный корт

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В городе Жовква во Львовской области возник пожар на одном из крупнейших теннисных кортов Украины. Речь идет о спортивном объекте под названием "Лирт"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Отмечается, что пожар виден за много километров. Известно, что крыша здания, охваченного огнем, рухнула. На месте работают пожарные.

Причина возгорания пока неизвестна.

Стоит отметить, что спортзал не работает последние несколько лет. По информации Telegram-каналов, там был обустроен склад с гуманитарной помощью.

Напомним, ранее стало известно, что в результате ракетной атаки, которую россияне совершили утром, 17 ноября, во Львовской области погиб человек, еще двое жителей региона получили ранения.