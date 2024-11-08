Трьом учасниками скандальної бійки у полтавському ресторані оголосили про підозру

фото: ДБР

Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі телебачення, передає RegioNews.

Представниця ДБР підтвердила, що затримані троє чоловіків, один із них - місцевий правоохоронець. Ще родин - відомий у Полтаві бізнесмен з кримінальним минулим. Третій затриманий - помічник бізнесмена.

"Зараз вони не просто затримані, а їм оголошено підозру в хуліганстві, яке вчинено групою осіб. Окрім того, сторона обвинувачення проситиме, я думаю, що це станеться у найближчі години, обрання запобіжного заходу - це цілодобовий домашній арешт", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше у полтавських медіа з'явилася інформація, що у ресторані бізнесмен та правоохоронець побили хлопця, який захищав дівчину.

Згодом працівники Державного бюро розслідувань затримали трьох людей після побиття хлопця у ресторані в Полтаві.