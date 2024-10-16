У Львові вночі спалахнула масштабна пожежа на складі

фото: ДСНС

У ніч проти 16 жовтня львівські рятувальники протягом декількох годин гасили масштабну пожежу у складському приміщенні

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, про пожежу рятувальникам стало відомо о 01:40. Вогонь спалахнув у складській будівлі на вулиці Стрийська.

Коли вогнеборці прибули на місце події, будівля вже була повністю охоплена вогнем. Погасили пожежу вдалося лише о 05:19.

Загалом площа пожежі склала 1500 квадратних метрів. До ліквідації займання було залучено понад 80 рятувальників та 17 одиниць спецтехніки.

Внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав. Причину встановлюють правоохоронні органи.

За інформацією місцевих Telegram-каналів, горіла пилорама на території Львівського автобусного заводу.

Нагадаємо, російські війська у ніч проти 16 жовтня атакували один із промислових об'єктів на Тернопільщині. У ДСНС показали фото з місця масштабної пожежі після обстрілу на Тернопільщині.