На Київщині через падіння уламків російського дрона загорівся житловий будинок

фото: ДСНС

Внаслідок падіння уламків збитого російського безпілотника на Київщині сьогодні, 16 жовтня, загорівся приватний житловий будинок

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що будівля частково зруйнована. Рятувальники оперативно загасили пожежу.

Загиблих і травмованих немає.

Нагадаємо, російські війська у ніч проти 16 жовтня атакували один із промислових об'єктів на Тернопільщині.

У ДСНС показали фото з місця масштабної пожежі після обстрілу на Тернопільщині.

Також Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вдалося збити 51 зі 136 ударних дронів, які були запущені російськими військами по Україні у ніч проти 16 жовтня.