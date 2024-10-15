У Львові горів житловий будинок: загинули жінка та її син

фото: ДСНС України у Львівській області

Трагедія сталася сьогодні вранці, 15 жовтня, в будинку на вулиці Зубрицького. Рятувальники виявили тіла жертв пожежі

Про це інформує пресслужба ДСНС України у Львівській області, передає RegioNews.

Відомо, що пожежа сталася в двоповерховому будинку. Вогонь знищив домашні речі. Вогнеборці оперативно загасили пожежу.

"Під час ліквідації займання в одній з кімнат рятувальники виявили двох людей без ознак життя: жінку 1935 року народження та чоловіка 1964 року народження", – йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють причину виникнення пожежі.

Нагадаємо, у селі Кленовець Мукачівського району, що на Закарпатті, під час пожежі в будинку загинула 60-річна жінка.