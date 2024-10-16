Ворог завдав удару по Тернопільщині — інформація про наслідки від ОВА

фото ілюстраційне: ДСНС

Російські війська у ніч проти 16 жовтня атакували один із промислових об'єктів на Тернопільщині

Про це повідомив начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода, передає RegioNews.

"Під час нічної атаки ворог завдав удару по одному з промислових об'єктів на території області, внаслідок чого виникла масштабна пожежа", - йдеться у повідомленні.

Для ліквідації наслідків були залучені 45 рятувальників на 12 одиницях спеціальної техніки.

"Завдяки злагодженим і професійним діям співробітників ДСНС, нацполіції, пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати", - додав голова ОВА.

Внаслідок ворожого удару загиблих та травмованих немає.

Нагадаємо, у ніч проти 14 жовтня російські війська вперше за півтора місяця не атакували Україну ударними БПЛА типу "Шахед".