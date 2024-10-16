У ДСНС показали фото з місця масштабної пожежі після обстрілу на Тернопільщині

фото: ДСНС

Під час нічної атаки ворог завдав удару по одному з промислових об'єктів Тернопільщини, виникла масштабна пожежа

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.

У відомстві розповіли, що до ліквідації наслідків пожежі були залучені 45 рятувальників і 12 одиниць спецтехніки ДСНС.

"Пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати. Загиблих і травмованих немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська у ніч проти 16 жовтня атакували один із промислових об'єктів на Тернопільщині.

Також Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вдалося збити 51 зі 136 ударних дронів, які були запущені російськими військами по Україні у ніч проти 16 жовтня.