В горах на Львовщине перевернулся туристический автобус: есть пострадавшие

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Во время подъема на гору Высокий Верх во Львовской области перевернулся автобус с туристами. В результате происшествия пострадали пять человек

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

29 сентября вблизи с. Волосянка Стрыйского района на туристическом марше горы Высокий Верх, водитель автомобиля, который перевозил туристов (7 человек), допустил опрокидывание в результате чего травмированы 5 человек", - говорится в сообщении.

Спасатели отмечают, что пострадавшие с травмами различной степени тяжести были транспортированы, переданы медработникам и госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Карпатах погибли люди из-за взрыва во время разведения костра. К спасательной операции был привлечен персонал сразу шести поисково-спасательных отделений и спецтехника.