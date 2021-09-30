В горах на Львовщине перевернулся туристический автобус: есть пострадавшие
Во время подъема на гору Высокий Верх во Львовской области перевернулся автобус с туристами. В результате происшествия пострадали пять человек
Как передает RegioNews, об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
29 сентября вблизи с. Волосянка Стрыйского района на туристическом марше горы Высокий Верх, водитель автомобиля, который перевозил туристов (7 человек), допустил опрокидывание в результате чего травмированы 5 человек", - говорится в сообщении.
Спасатели отмечают, что пострадавшие с травмами различной степени тяжести были транспортированы, переданы медработникам и госпитализированы.
Ранее сообщалось, что в Карпатах погибли люди из-за взрыва во время разведения костра. К спасательной операции был привлечен персонал сразу шести поисково-спасательных отделений и спецтехника.