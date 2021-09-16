У Карпатах загинули люди через вибух під час розведення багаття

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Поблизу села Вороненка, що на Прикарпатті 12 туристів під час привалу розвели багаття, внаслідок чого стався вибух - четверо туристів отримали травми, ще двоє загинули

Як передає RegioNews, про це повідомили в управлінні ДСНС Івано-Франківської області.

Під час відпочинку групи з 12 туристів (з них 2 дітей 2016 і 2018 р.н.) і розпалювання ними багаття стався вибух невстановленого походження, в результаті чого загинули 2 людини, 3 особи травмовано та 1 особа отримала контузію", - зазначено в повідомленні.

До рятувальної операції було залучено персонал одразу шести пошуково-рятувальних відділень та спецтехніка із Ворохти, Верховини, Яремчі, Заросляка, Косіва та Івано-Франківська. Пізніше додатково залучили 3 бригади медицини катастроф, чергову зміну Оперативно-координаційного центру та мобільно-оперативну групу ГУ ДСНС в області.

В ніч на 16 вересня рятувальники супроводили учасників туристичної групи, які не зазнали травмувань, а також перенесли на ношах постраждалих осіб.

Нагадаємо, 29 липня в районі гори Кругла Боржавського хребта на Закарпатті у трьох туристів влучила блискавка. Це сталося, коли група з восьми осіб рухалася маршрутом у районі гора Кругла Боржавського хребта.