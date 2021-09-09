На Львівщині заблоковано рух: перекинулась фура з буряками
Біля села Корчин Червоноградського району, що на Львівщині, перекинулася вантажівка з буряком
В результаті ДТП фура заблокувала рух транспорту на цій ділянці дороги, пише RegioNews з посиланням на спільноту "Підслухано в Червонограді" у Facebook.
Інформація про аварію з'явилась сьогодні вранці, 9 вересня.
"Аварія за Корчином у лісі на повороті, фура з буряком перекинулася і перекрила рух", – йдеться у повідомленні.
Аварія за Корчином у лісі на повороті,фура з буряком перекинулася і перекрила рух..Posted by Підслухано в Червонограді on Wednesday, September 8, 2021
Нагадаємо, днями на Київщині поліцейський зіткнувся з фурою, внаслідок чого потрапив до реанімації.
Також повідомлялося, що на Львівщині вантажівка в'їхала в продуктовий магазин. Тоді загинули четверо людей.
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