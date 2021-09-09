На Львовщине заблокировано движение: перевернулась фура со свеклой
Возле села Корчин Червоноградского района Львовской области перевернулся грузовик со свеклой
В результате ДТП фура заблокировала движение транспорта на этом участке дороги, пишет RegioNews со ссылкой на сообщество "Підслухано в Червонограді" в Facebook.
Информация об аварии появилась сегодня утром, 9 сентября.
"Авария за Корчином в лесу на повороте, фура со свеклой перевернулась и перекрыла движение", – говорится в сообщении.
Авария за Корчиной в лесу на повороте,фура со свеклой перевернулась и перекрыла движение..Posted by Підслухано в Червонограде on Wednesday, September 8, 2021
Напомним, на днях на Киевщине полицейский столкнулся с фурой, в результате чего попал в реанимацию.
Также сообщалось, что на Львовщине грузовик въехал в продуктовый магазин. Тогда погибли четверо людей.
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