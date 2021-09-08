На Київщині поліцейський зіткнувся з фурою, він - у реанімації

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Поблизу села Чабани, що на Київщині, сталася аварія за участі автомобіля "Ravon", за кермом якого перебував поліцейський, та вантажівки DAF

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

Повідомляється, що ДТП сталася близько 4 години ранку на 14 кілометрі траси "Київ-Одеса". В результаті аварії постраждав працівник поліції, який наразі перебуває в реанімації.

Поки що факт алкогольного сп’яніння у жодного з учасників ДТП не підтвердився.

В поліції додали, що обидва транспортні засоби рухалися з ввімкненим світлом фар.

Нагадаємо, днями у Вінниці затримали поліцейського за водіння напідпитку.